Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев

05.10.2019 15:12

Отныне украинцы смогут узнать свой страховой стаж для будущей пенсии в режиме онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины и найти раздел "Данные из реестра застрахованных лиц", пишет from-ua.

Как отмечается, с помощью портала украинцам легче будет искать необходимую информацию. Вот, что можно узнать в реестре застрахованных лиц ПФУ:

анкетные данные (ФИО, дата рождения, пол, место рождения);

адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места жительства);

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи; кем выдан);

данные страхового свидетельства (номер, дата выдачи; кем выдан);

данные электронного пенсионного удостоверения (номер, дата выдачи; кем выдан);

данные о пересечение границы зоны АТО для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО);

Кроме этого, можно получить данные о зарплате - информация предоставляется по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая сумма заработной платы и общая сумма заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии.

Также можно узнать и данные о страховом стаже лица - данные предоставляются о количестве дней работы, за которые страхователем были уплачены за человека страховые взносы.