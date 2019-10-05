Рада одобрила идеи, воплощаемые правительством

05.10.2019 07:41

Парламентарии приняли в целом постановление о принятии проекта Программы действий правительства на пять лет, который представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Как отметил Алексей Гончарук, эта программа - набор целей, за достижением которых парламентарии в будущем будут оценивать деятельность Кабинета министров.

Напомним, проект Программы деятельности правительства на 5 лет в парламенте представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

20 сентября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы.