Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

05.10.2019 07:00

Верховная Рада в пятницу, 4 октября, приняла два законопроекта, которые вводят единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса.

За проект закона № 1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" во втором чтении и в целом проголосовали 255 парламентариев.

В свою очередь законопроект № 1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" во втором чтении и в целом поддержали 274 народных депутата.

Источник : https://www.segodnya.