Синоптики уточнили, когда в Украину придут холода

05.10.2019 14:47

В понедельник, 7 октября, украинцев ожидают заморозки и снижение температуры.

По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, пишет from-ua.

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°.

В воскресенье, 6 октября, температура сохранится на уровне 8-11°.