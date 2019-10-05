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Синоптики уточнили, когда в Украину придут холода

05.10.2019 14:47
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Синоптики уточнили, когда в Украину придут холода

В понедельник, 7 октября, украинцев ожидают заморозки и снижение температуры.
По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, пишет from-ua.
7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°.
В воскресенье, 6 октября, температура сохранится на уровне 8-11°.



Теги: Украина, Донбасс, похолодание, прогноз погоды
 
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