- Судно с моряками из Украины ушло на дно, известны их последние слова20:09
- Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО17:37
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Синоптики уточнили, когда в Украину придут холода14:47
- Во Львове шахматист убил молотком соперника, который у него выигрывал. ВИДЕО13:10
- «Власти контролируют ситуацию»: Аналитик рассказал о резком падении курса гривны11:44
- У Зеленского рассказали, когда оккупанты уйдут с Донбасса: «Об этом должны знать все»11:08
- Герус рассказал когда украинцы смогут экономить на коммунальных услугах10:44
- Работа пунктов пропуска, КПВВ " Гнутово"10:26
- Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий10:01
Судно с моряками из Украины ушло на дно, известны их последние слова
В СМИ попали последние слова моряков с затонувшего судна Bourbon Rode
С того момента, как в водах Атлантического океана затонул во время шторма буксир Bourbon Rode, прошло уже больше недели. Из 14 членов экипажа буксира, спаслось только трое, среди них двое украинцев. Еще четверых нашли погибшими, а 7 человек пропали без вести, сообщает from-ua.
В сеть попала дословная запись устной речи моряков из офиса компании Bourbon Offshore. В ней капитан судна гражданин Хорватии Дино Мискич сообщил о том, что их буксир угодил в эпицентр урагана, и подал сигнал SOS. Но помощь к тонущему кораблю пришла лишь через сутки.
«Судно тонет, машинное отделение в воде», – такие слова были в стенограмме капитана буксира в 08.45 утра.
Дальше последовала реплика, что судно в настоящее время не имеет средств связи в виде VSAT и FBB. Единственной системой связи была Инмарсат Ц, которая дает огромные задержки в сообщениях, что весьма критично в ситуации, когда решение должно приниматься мгновенно.
«Машинное отделение затоплено», — сообщили с тонущего судна в 09.13.
После этого офис сообщил Дино Мискичу о том, что информация получена.
В момент, когда судно уже полным ходом шло ко дну, вместо того, чтобы отдать приказ о срочной эвакуации экипажа, у капитана корабля затребовали уточнить источник и место затопления. В ответ судно прислало сообщение: «Тонем, вода в машинном. Все живы, но обездвижены. Вся машина затоплена. Вся команда на месте сбора, готова к эвакуации. Невозможно спустить плотики, очень сильный шторм и волна 10 метров и более».
После чего в 10.52 капитан сообщил о том, что откачка воды невозможна, судно тонет. И следующее сообщение от офиса пришло в 11.02: «Подтверди, что аварийный генератор в рабочем состоянии».
Неправильная и непоследовательная работа офиса могла стать причиной гибели моряков. Они выслали судно на помощь в 11.11, а в 11.46 моряки сообщили, что корма буксира уже затоплена.
В 11.54 им пришел ответ из офиса: «Дино, подтверди, что отсек З двигателей задраен/подтверди, что машинное отделение/задраено/уточни точное место источника затопления».
Ровно в 12.00 судно просит офис уточнить точное время прибытия к ним спасательного судна. Еще через 5 минут они сообщили о том, что вода прибывает. В 12.28 опять сообщение: отсеки задраены, но вода прибывает.
В 12.41 офис потребовал подтверждение, что аварийный и вспомогательный генераторы работают. И почти через час, в 13.32, офис попросил капитана Дино Мискича сообщать о ситуации каждые 15 минут. Но это сообщение уже не было доставлено.
В 17.27 офиса компании Bourbon Offshore начали связываться с родственниками погибшего экипажа.
Отметим, что судно затонуло всего за 13 минут. За считанные минуты они лишились двигателей и потеряли ход.
Теги: Украина, Донбасс, судно, моряки
- Работает на Россию: Пашинский сделал скандальное заявление об украинском министре. ВИДЕО
- В Донецке избирателей заманивают... колбасой
- Премьера шоу "Украинский формат" на NewsOne: Рабинович предложил Саакашвили «дожевать галстук»
- Алексей Белый: Для людей главное не скорость принятия бюджета, а его качество»
- Украинский вопрос на встрече «Большой семерки»
- Яценюк: для Украины наступает тяжёлое время политических испытаний
- В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке19:51
- В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ 19:07
- Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО17:37
- "Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину17:16
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"15:40
- Как «волгоградские старатели» на Донбассе отходы поедают14:28
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов13:33
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО12:46
- "Что с нами будет?" – жители Луганщины умоляют ВСУ не покидать их12:20
- Работа пунктов пропуска, КПВВ " Гнутово"10:26
- Судно с моряками из Украины ушло на дно, известны их последние слова20:09
- В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке19:51
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ 19:07
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО17:37
- "Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину17:16
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется