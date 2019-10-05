В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли

05.10.2019 07:19

Представители Украины и ЕС призвали Россию исполнить решение Международного трибунала по морскому праву.

Делегации Украины и Европейского союза в ОБСЕ призвали Россию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные у Керченского пролива украинские корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу. Призывы прозвучали во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ в пятницу, 4 октября.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и немедленно освободить украинские военные корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу, вернув их в распоряжение Украины. Уважение международного права и принципов ОБСЕ остается основой для урегулирования конфликта, инициированного и поддерживаемого Россией", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, Украина также призывает российскую сторону ускорить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по поводу освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Дипломат выразил признательность странам-членам ЕС за постоянную политическую, финансовую и оперативную поддержку Украины в ее борьбе против продолжающейся российской агрессии.

"Мы призываем Россию вернуть в распоряжение Украины три корабля, захваченные в Черном море 25 ноября прошлого года, в соответствии с обязательного приказа Международного трибунала по морскому праву. Мы также призываем Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю согласно международному праву. Уважение международных судебных решений является основополагающим для основанного на правилах международного порядка", - говорится в заявлении Европейского Союза, одобренной всеми странами-членами.

В ЕС также в очередной раз призвали Россию освободить более 70 украинских политических заключенных.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Источник : https://korrespondent.net