- Рада одобрила идеи, воплощаемые правительством07:41
- В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли07:19
- Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов07:00
- У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля22:49
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте21:00
- Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз20:39
- У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ20:17
- В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав20:03
В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли
Представители Украины и ЕС призвали Россию исполнить решение Международного трибунала по морскому праву.
Делегации Украины и Европейского союза в ОБСЕ призвали Россию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные у Керченского пролива украинские корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу. Призывы прозвучали во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ в пятницу, 4 октября.
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и немедленно освободить украинские военные корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу, вернув их в распоряжение Украины. Уважение международного права и принципов ОБСЕ остается основой для урегулирования конфликта, инициированного и поддерживаемого Россией", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
По его словам, Украина также призывает российскую сторону ускорить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по поводу освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Дипломат выразил признательность странам-членам ЕС за постоянную политическую, финансовую и оперативную поддержку Украины в ее борьбе против продолжающейся российской агрессии.
"Мы призываем Россию вернуть в распоряжение Украины три корабля, захваченные в Черном море 25 ноября прошлого года, в соответствии с обязательного приказа Международного трибунала по морскому праву. Мы также призываем Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю согласно международному праву. Уважение международных судебных решений является основополагающим для основанного на правилах международного порядка", - говорится в заявлении Европейского Союза, одобренной всеми странами-членами.
В ЕС также в очередной раз призвали Россию освободить более 70 украинских политических заключенных.
Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, корабли
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой
- Увеличилось число тентованных грузовиков с неизвестными грузами выезжающих через «Гуково» и «Донецк»
- На Донбассе заметили мощное российское вооружение
- Российские кураторы готовят население оккупированного Донбасса к противодействию миротворческой миссии в "республиках"
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Фиксация ОБСЕ в районе Макеевки дивизиона ЗРК «Стрела-10» вызвала гнев российских кураторов ОРДО
- Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный08:20
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв08:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
- Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко 15:13
- «В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО14:51
- На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков13:30
- Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской 13:05
- Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»12:30
- Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный08:20
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв08:00
- Рада одобрила идеи, воплощаемые правительством07:41
- В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли07:19
- Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов07:00
- У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля22:49
- В Чили произошло мощное землетрясение22:17
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?