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«Власти контролируют ситуацию»: Аналитик рассказал о резком падении курса гривны
В последние дни курс украинской гривны резко снизился, и ситуацию прокомментировал известный аналитик Сергей Фурса. Как передает replyua.net со ссылкой на 24 канал, финансовый аналитик считает, что гривна не должна обесценится, и украинцам не нужно паниковать, поскольку власти контролируют ситуацию.
Напомним, что курс доллара в Украине приблизился к 25 гривнам. По словам эксперта, колебания возможны, но серьёзного падения курса гривны не будет, поскольку ситуация в экономике остается стабильной. «У нас стабильная ситуация с платежным балансом, поэтому существенного ослабления гривны не будет. Что мы ожидаем к концу года? На 27, 5 гривны за доллар. Это все равно означает, что с первого января до первого января гривна усиливается. Однако может потерять 10%. Даже меньше», - рассказал аналитик. Нужно отметить, что ранее эксперты дали долгосрочный прогноз по курсу гривны.
Они отмечали, что к 2022 году доллар стоит чуть больше 28 гривен. В падении курса гривны нет ничего удивительного. По наблюдениям аналитиков, укрепление и стабилизация курса всегда наблюдаются в летние месяцы, однако с приходом сентября курс доллара и евро в Украине начинает расти. К концу осени курс снова стабилизируется, и это значит, что пока нет ни одного основания для паники.
Теги: Донбасс, гривня, аналитика, падение
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