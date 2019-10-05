Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Власти контролируют ситуацию»: Аналитик рассказал о резком падении курса гривны

05.10.2019 11:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Власти контролируют ситуацию»: Аналитик рассказал о резком падении курса гривны

В последние дни курс украинской гривны резко снизился, и ситуацию прокомментировал известный аналитик Сергей Фурса. Как передает replyua.net со ссылкой на 24 канал, финансовый аналитик считает, что гривна не должна обесценится, и украинцам не нужно паниковать, поскольку власти контролируют ситуацию. 

Напомним, что курс доллара в Украине приблизился к 25 гривнам. По словам эксперта, колебания возможны, но серьёзного падения курса гривны не будет, поскольку ситуация в экономике остается стабильной. «У нас стабильная ситуация с платежным балансом, поэтому существенного ослабления гривны не будет. Что мы ожидаем к концу года? На 27, 5 гривны за доллар. Это все равно означает, что с первого января до первого января гривна усиливается. Однако может потерять 10%. Даже меньше», - рассказал аналитик. Нужно отметить, что ранее эксперты дали долгосрочный прогноз по курсу гривны. 

Они отмечали, что к 2022 году доллар стоит чуть больше 28 гривен. В падении курса гривны нет ничего удивительного. По наблюдениям аналитиков, укрепление и стабилизация курса всегда наблюдаются в летние месяцы, однако с приходом сентября курс доллара и евро в Украине начинает расти. К концу осени курс снова стабилизируется, и это значит, что пока нет ни одного основания для паники.



Теги: Донбасс, гривня, аналитика, падение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх