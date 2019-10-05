Во Львове шахматист убил молотком соперника, который у него выигрывал. ВИДЕО

05.10.2019 13:10

В одном из домой Львова нашли мертвого мужчину.

По данным полицейских, погибшим оказался 82-летний пенсионер. Он более недели пролежал мертвым в луже крови.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет from-ua.

При опросе его соседей выяснилось, что мужчина регулярно играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Ссора между друзьями произошла еще 18 сентября, именно тогда и случилось убийство.