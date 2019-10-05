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Во Львове шахматист убил молотком соперника, который у него выигрывал. ВИДЕО

05.10.2019 13:10
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Во Львове шахматист убил молотком соперника, который у него выигрывал. ВИДЕО

В одном из домой Львова нашли мертвого мужчину.
По данным полицейских, погибшим оказался 82-летний пенсионер. Он более недели пролежал мертвым в луже крови.
Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет from-ua.
При опросе его соседей выяснилось, что мужчина регулярно играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.
Ссора между друзьями произошла еще 18 сентября, именно тогда и случилось убийство.



Теги: Донбасс, Львов, убийство, шахматы
 
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