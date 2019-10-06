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"Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО
Добровольцы украинской армии уже прибыли в населенный пункт Золотое на Луганщине и заявляют о готовности с оружием в руках препятствовать переходу освобожденного от российских оккупантов поселка под контроль российской армии и боевиков "ДНР." Об этом журналисты украинских СМИ сообщают, цитируя заявление главы "Национального корпуса" Андрея Белецкого, которое он сделал во время выступления со сцены на Майдане Независимости в центре украинской столицы, передает Диалог.UA.
На вече под названием "Остановим капитуляцию!" в Киеве Белецкий выступил с резким заявлением и предупредил украинские власти о планах "Национального корпуса" сопротивляться отступлению ВСУ. Он подчеркнул, что в Золотом люди активно поддерживают Украину, поэтому добровольцы сделают все, чтобы не допустить перехода села под контроль боевиков "ЛНР". Видео с трансляцией речи было показано в прямом эфире украинских каналов.
Теги: Донбасс, защита, ВСУ, Золотое
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