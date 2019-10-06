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Банковая в огне: митинг в Киеве перерастает в бунт
На разных центральных улицах Киева сегодня, в субботу шестого октября, проводятся массовые протесты и митинги. Есть основания полагать, что их устроил Порошенко, так как сам уже успел засветиться. Он стоял в центре Майдана и агитировал народ петь вместе гимн Украины, пишет from-ua.
Так часть протестующих прошлась от Майдана Независимости, по кварталу, где расположены главные здания правительственных органов, и до самого Офиса Президента (ул. Банковая). При этом в руках держали множество агитационных плакатов, и даже цветные файера, для еще большего привлечения внимания. "Шествие" состоялось около половины третьего дня.
Все хором и в один голос, отрепетировано, как по сценарию, кричали: "Нет капитуляции!". После Банковой орда народа намеренна двигаться в сторону Верховной Рады.
На центральной площади даже установили сцену, где проходил концерт, между выступлениями главных "агитаторов". Стоить отметить, что тех, кто выступал "против" нынешней власти создавали впечатления, что они понятия не имеют, что здесь делают и зачем пришли. Речи они неуверенно и с запинками читали с листочков, видно, что с текстом они знакомились в первый раз.
Также интересно, что после того, как начался дождь большинство "активистов" сразу же направились в сторону метро, видимо, на такое они не подписывались и это не комфортные "рабочие условия" для них.
Но это не единственное место, где произошел бунт: улица Институтская тоже ознаменовалась протестами. Перед депутатскими автомобилями выстроились в колонку организаторы так называемого "Штайнмайер-Майдана". Затем они организованно начали маршировать по кварталу правительственных учреждений.
Но также стоит отметить, что этот протест был не только о том, чтобы привлечь внимание и выйти покричать и подмаршировать. Участники протеста предъявили свои требование президенту, партиям "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" создать в Раде межфракционное объединение "Оппозиционная платформа — нет капитуляции".
Теги: Донбасс, Киев, митинг, бунт
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