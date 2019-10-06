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Доставайте шубы и сапоги: синоптик предупредила украинцев о морозах

06.10.2019 15:12
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Доставайте шубы и сапоги: синоптик предупредила украинцев о морозах

Уже с понедельника украинцев ожидают серьезные перепады температуры, а по декуди и вообще до -5. Об этом жителей государства предупредили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пишет from-ua.
Как отмечается, в Украине с понедельника, 7 октября, прогнозируются заморозки в воздухе до -5 ° C. Ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 ° C, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 ° C,
Кроме этого, предполагается, что и в столице будут сильные заморозки в воздухе 0-3 ° C



Теги: Донбасс, шуба, сапоги, мороз, прогноз погоды
 
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