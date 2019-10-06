Индексация зарплат: как украинцам повысят оклады в 2019-м

06.10.2019 13:11

Индексация защищает зарплату украинцев от пагубного влияния инфляции. Суть в том, что размер оплаты труда связывают с индексом потребительских цен за учетный период.

Так государство заботится, чтобы граждане всегда имели возможность купить все необходимое, сообщает from-ua.

Что такое индексация зарплаты

Это экономический процесс, который предусматривает перерасчет суммы выплат в зависимости от уровня инфляции. Так реальная величина зарплаты оценивается исходя из того, что украинец может на неё купить. Если минимальный уровень не менять, со временем цены на жизненно важные товары превысят покупательскую способность работников. Поэтому правительство регулярно повышает зарплаты в соответствующих пропорциях, выделяя деньги из бюджета или страхового фонда.

В Украине полную и частичную индексацию регулирует Закон «Об индексации денежных доходов населения» № 1282-ХII, принятый 3 июля 1991 года. Он предусматривает, что украинцам обязаны индексировать:

заработную плату;

стипендию;

пенсию по возрасту со всеми прибавками и доплатами;

алименты в виде доли от зарплаты;

пособие по безработице;

пособие для безработных, проходящих переподготовку;

пенсию по инвалидности и утрате кормильца;

содержание военнослужащих;

денежную компенсацию за производственную травму или болезнь4

компенсацию инвалиду с детства, который родился после профессиональной травмы или болезни матери.

Правила индексации в Украине

17 июля 2003 года в довесок к Закону депутаты утвердили Порядок проведения индексации доходов. В нем описаны правила, по которым вычисляют индекс потребительских цен, а в зависимости от него — индексацию выплат. Индекс инфляции рассчитывают с мeсяца, который наступает после повышения дохода. Индексацию же проводят на следующий месяц после опубликования результата.

Важно знать, что индексировать могут только часть зарплаты, не превышающую прожиточный минимум для работоспособных лиц. Большие суммы не индексируются. При этом перерасчету подлежат все выплаты, кроме единоразовых доходов. В сентябре — октябре минимум составляет 2007 гривен. А с 1 декабря он планово вырастет до 2027 гривен. Коэфициент индексации вычисляют, как величину прироста индекса потребительских цен.

Формула расчета индексации зарплат выглядит так:

Сумма в рамках прожиточного минимума Х коэффициент индексации = сумма индексации

Если размер повышения не дотягивает до суммы индексации — то сам индекс рассчитывается, как их разница. А месяц повышения становится базовым для индексации и начисления денег в будущем.

Если гражданин отработал неполный рабочий месяц, сумму индексации следует выплачивать согласно отработанному времени. Так работник может отсутствовать на месте по причине отпуска, командировки или болезни с сохранением средней зарплаты. Для таких случаев политики разработали отдельную формулу:

Сумма индексации за полный месяц / норма рабочих дней (чaсов) в месяце Х отработанные дни (часы) за месяц = сумма индексации

Процедуру нужно выполнять для каждого гражданина индивидуально. Поэтому начисление может занять много времени.

Доходы, не подлежащие индексации:

командировочные отчисления;

премиальные (в том числе, по итогам года);

отпускные;

арендная плата;

дивиденды;

доходы от ведения фермерского или домашнего крестьянского хозяйства;

заработок от предпринимательской деятельности;

соцпомощь малоимущим, матерям-одиночкам, детям под опекой, по уходу за ребенком;

разовая материальная помощь;

выплаты из Фонда социального страхования;

помощь при беременности и рождении ребенка;

помощь на погребение человека;

разовая помощь после утраты профпригодности;

компенсация после смерти из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;