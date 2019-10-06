«Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться»: Кравец рассказала, что Зеленский проверяет все тексты сценариев в «Квартале 95»

06.10.2019 21:40

Актриса студии «Квартал 95», а также участница шоу «Танці з зірками» Елена Кравец в интервью программы «Світське життя» с Катей Осадчей рассказал об отношениях с президентом Украины, передает replyua.net. Так, Кравец призналась, что Владимир Зеленский по сей день тщательно вычитывает все сценарии и шутки студии «95 Квартал». «Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу», - рассказала Елена.

В то же время Кравец сообщила, что отношение с Зеленским совсем не поменялись после того, как он стал президентом. Знаменитость призналась, что он даже до сих пор подписан у нее в телефонной книге, как «Вовка». Кравец также рассказала, что глава государства попросил своих бывших коллег звонить ему по поводу речей, которые произносит, ведь он собирается вернуться в свой коллектив после окончания срока. «На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь, с комом в горле. А он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться». Он, кстати, не удалился ни из одной группы. То есть в соцсетях, где группа «Квартала 95», он там есть, и он там иногда что-то даже пишет», - поделилась Елена.