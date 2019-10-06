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Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
Ученые на протяжении долгого времени проводили исследование, с помощью которого удалось установить признак того, что человек может скоро умереть.
Также они сделали вывод, что переход от долгой физической активности к коротким тренировкам в несколько раз повышает риск возникновения преждевременной смерти, передает from-ua.
Участие в исследовании принимало 548 людей пожилого возраста. Продолжительность их тренировок контролироваться на протяжении 8 лет с помощью специальных мониторов. Специалисты таким образом установили что смертность и уровень физической активности не связаны между собой. В то же чередование длительных тренировок с короткими показало весьма тревожные результаты, которые указывают на болезнь или же состояние, угрожающее жизни состояние.
Разница между людьми, которые занимались спортом по практически 6 часов и теми, что занимались по 5 часов, совсем небольшая. Стоит отметить, что умерли те люди, которые занимались меньше. Но при этому ученые учитывали еще сопутствующие заболевания, возраст, пол, вес и расу. При этом чем был выше уровень фрагментации занятий спортом, тем выше показатель смертности. Чем длительнее тренировка, тем меньше риск преждевременной смерти.
Теги: Украина, Донбасс, спорт, болезнь, тренировка, ученые, смертность, признак
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