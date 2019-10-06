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По Крымскому мосту везут боевые вертолеты: что происходит в оккупированном Крыму
06.10.2019 12:13
Блогерам и жителям Крыма удалось запечатлеть несколько военных вертолетов, которые стягивают ко Крымскому мосту со стороны Керчи и теперь все пытаются понять, какова цель подобных передвижений.
Фотографиями на своей странице в Твиттер поделилась блогер RoksolanaToday&Крым25%, сообщает Диалог.UA.
"С Керчи тянут. На свой край от моста", - написала пользователь под фото.
В комментариях люди поделились своими мнениями на этот счет. По мнению одних, это невиданные ранее виды вертолетов, части которых уже производятся на острове, другие увидели в этом браконьерство украинской техникой, так как вывозится техника со стороны Керчи и далее на российскую территорию.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Керчь, мост, вертолет, военная техника
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