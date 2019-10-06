По Крымскому мосту везут боевые вертолеты: что происходит в оккупированном Крыму

06.10.2019 12:13

Блогерам и жителям Крыма удалось запечатлеть несколько военных вертолетов, которые стягивают ко Крымскому мосту со стороны Керчи и теперь все пытаются понять, какова цель подобных передвижений.

Фотографиями на своей странице в Твиттер поделилась блогер RoksolanaToday&Крым25%, сообщает Диалог.UA.

"С Керчи тянут. На свой край от моста", - написала пользователь под фото.

В комментариях люди поделились своими мнениями на этот счет. По мнению одних, это невиданные ранее виды вертолетов, части которых уже производятся на острове, другие увидели в этом браконьерство украинской техникой, так как вывозится техника со стороны Керчи и далее на российскую территорию.