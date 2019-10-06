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Политолог: «Президент и его команда проиграли информационную войну радикалам»
Владимир Зеленский и его команда недостаточно понятно и чётко объяснили обществу суть формулы Штайнмайера и необходимость рынка земли, и политические противники поспешили этим воспользоваться. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от политолога Андрея Кучера.
Он отметил, что Владимир Зеленский вместе со своей командой проиграл информационную войну националистам. Политолог не понимает, почему представители команды Зеленского не доносят до общества суть формулы Штайнмайера. В это время участники акции протеста уже говорят о капитуляции Украины и о возможном начале нового Майдана. «А все потому, что вещи вроде «плана Штайнмайера» или открытия рынка земли нужно четко и внятно разъяснять общественности, получив таким образом легитимизацию внедрения этого плана. Если бы Зеленский четко заявил о своем плане мира, таких манипуляций бы не происходило», - заявил политолог.
Также он подчеркнул, что подобные акции на Майдане являются попыткой радикально настроенных украинцев договориться с новыми властями. Напомним, что ранее президент Зеленский выступил перед украинцами и попытался объяснить суть формулы Штайнмайера. Несмотря на его заявление, сотни радикалов вышли на акцию протеста.
Теги: Донбасс, президент, радикалы, Зеленский
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