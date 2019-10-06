У Порошенко "перекосило" лицо в прямом эфире после этих слов Пристайко об отводе ВСУ

06.10.2019 14:20

В социальных сетях вспыхнул грандиозный скандал после публикации видео с заявлением главы МИД Украины Вадима Пристайко об отводе украинской армии от линии разграничения на Донбассе. Сказанное Пристайко просто потрясло украинцев легкомысленностью, пишет Диалог. UA.

При этом судя по лицу Петра Порошенко он был так же глубоко поражен словами министра. На упрек в свой адрес министр заявил, что в полях после отвода ВСУ вглубь страны будут подготовлены фортификационные сооружения в случае, если россияне и боевики ЛДНР снова надурят Украину. Фрагмент видео ток-шоу Савика Шустера на своей странице в социальной сети опубликовал блогер Владимир Завгородний. Кадры также прокомментировал и бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"Министр Пристайко прямо отжигает. Значит, короче, смотрите, какой план. Мы сейчас войска отводим. И надо уже строить фортификации. Чтобы там обороняться, если вдруг нас снова надурят. Но для этого надо отводить войска. Альтернативы отводу войск нет", - написал Завгородний.