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Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда
В Украине приближается отопительный сезон. Это значит, что уже в следующем месяце украинцы получат повышенные коммунальные платежки с учетом счетов за батареи. Кроме того, как говорят эксперты, к концу года может существенно подорожать газ, что автоматически взвинтит в цене и остальные коммунальные услуги. Что касается пенсионеров, которым власть обещала или очень большие скидки, или вовсе бесплатную коммуналку, то пока этот вопрос не на повестке дня, пишут Вести.
Акцент — на субсидии и монетизацию
На прошлой неделе в Украине официально стартовал отопительный сезон. Пока, правда, к теплу подключают только учреждения социальной сферы: детсады, школы, больницы. Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура составит менее +8 °С на протяжении трех дней. По метеопрогнозам, после непродолжительных ночных заморозков вновь потеплеет — например, 15 октября в Киеве прогнозируют до +18 градусов. Правда, народный синоптик Леонид Горбань уверяет, что сильное похолодание придет в страну уже в середине месяца.
Так или иначе, но совсем скоро в платежках украинцев добавится графа "отопление", за которую придется выкладывать кругленькую сумму. Спустя несколько месяцев после победы на выборах президент Владимир Зеленский заявил, что его команда работает над тем, чтобы снять бремя коммунальных платежей для пенсионеров после 70 лет. Но в проекте бюджета на следующий год дополнительные средства на эту инициативу не заложили. Почему так произошло, "Вести" попытались узнать у представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, который до этого занимал пост советника президента по энергетической сфере. Но он, услышав наш вопрос, отвечать на него отказался.
А в Министерстве социальной политики и вовсе говорят, что этот вопрос не рассматривается. Более того, там сомневаются, что эта инициатива вообще будет воплощена в жизнь в будущем. "Отмена платы за коммуналку появилась как идея в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям. Сейчас акцент направлен на субсидии и монетизацию", — говорят в ведомстве.
Будет новое подорожание?
Что касается снижения коммунальных тарифов, вероятность чего также обсуждали, то и в этом вопросе пока тупик. В выходные министр финансов Оксана Маркарова заявила, что приведение цены к уровню рыночной является требованием МВФ. Механизм установления тарифов, по мнению Фонда, сейчас несправедливый, поскольку он позволяет платить меньше людям как с низкими доходами, так и с высокими. "Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги", — резюмировала Маркарова.
Пока же вместо снижения тарифов, судя по всему, украинцев ждет очередное повышение. Как рассказал "Вестям" энергетический эксперт Валентин Землянский, в Украине до сих пор действует сезонная привязка к международным ценам на газ, которые под конец года начинают расти.
"Правительство Гончарука могло абсолютно спокойно отвязаться от этой сезонной привязки и зафиксировать цену, которую НАК "Нафтогаз Украины" давала на август этого года — где-то 6,5 тыс. грн/тыс. куб. м. Это уже с налогами и транспортировкой. И тогда повышения можно было избежать. Но новое правительство этого решения так и не приняло. Хотя никаких противоречий это не вызвало бы ни с третьей энергетической директивой, ни с меморандумом МВФ", — говорит Землянский.
Он также обратил внимание, что с начала 2020 года в Украине начинает действовать свободный рынок газа. И если до конца этого года в Украине предусмотрена "верхняя планка" цены — 9,7 тыс. грн/тыс. куб. м, то со следующего года ее не будет. "В конце 2019 года стоимость газа вырастет примерно до 9,5 тыс. грн/тыс. куб. м. На практике это означает рост платежек примерно на 20% по сравнению с прошлым отопительным периодом. Тарифы в следующем году будут полностью продиктованы внешнерыночной конъюнктурой", — отметил Землянский.
При этом, по его словам, повышение цены на газ найдет свое отражение и в остальных коммунальных услугах. В большей степени могут подорожать горячая вода и отопление.
Источник: https://from-ua.com
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