Что потянет за собой массовое закрытие школ в Украине

07.10.2019 21:01

Закрытие «убыточных» школ будет иметь множество последствий для экономики и социальной сферы страны. Во-первых, это приведет к увольнениям педагогов, которые не смогут трудоустроиться по специальности в своем населенном пункте. Кроме того, ликвидация школы в целом негативно сказывается на социально-экономической жизни села. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «Украина».



Закрытие школ в Украине грозит вымиранием поселков. Социально активные украинцы, которые, обычно, и без того не видят в родном селе никаких перспектив, но еще имеют какие-то средства, будут стремиться переехать туда, где их дети, по крайней мере, смогут получить образование. Такой отток населения негативно скажется на экономическом развитии оставшегося без школы поселка — и вдобавок увеличит уровень криминала, в который активно вовлекаются необразованные, ничем не занятые подростки.



«Оптимизация» украинских школ входит в число базовых условий Международного валютного фонда, от выполнения которых зависит дальнейшее кредитование Украины. Причем добиваясь сокращения учебных учреждений, западные эксперты открыто требуют увеличить нагрузку на украинских учителей. «МВФ настаивает на том, чтобы нагрузка на преподавателей средней школы была увеличена. У нас уменьшается количество учеников. Значит, нам надо уменьшать количество учителей и школ. Это непопулярные шаги, это не вызывает большого энтузиазма в обществе», — говорит заместитель министра образования Украины Инна Совсун.