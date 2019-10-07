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Глава Нацполиции озвучил главные условия для легализации оружия

07.10.2019 13:41
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Глава Нацполиции озвучил главные условия для легализации оружия

Новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua заявил, что легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий.

По словам главы Нацполиции, после завершения боевых действий нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.

«Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это — после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным», — сказал Клименко.

Также, по словам Клименко, Украина пока не готова к легализации легких наркотиков.

«Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово», — сказал он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, оружие, легализация, Нацполиция
 
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