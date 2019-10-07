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Госстандартов больше не будет: насколько качественной станет продукция
Госстандарты исчезнут во всех сферах. Им на замену придут правила и нормы, которым производители должны следовать добровольно. По мнению нардепов, данная инициатива соответствует европейским нормам, а вот эксперты отмечают, что в ЕС есть обязательные требования к качеству продукции.
Таким образом, государство больше не будет устанавливать нормы и следить за тем, чтоб они выполнялись. Если производители не будут добровольно придерживаться добровольных стандартов, их продукция не будет пользоваться спросом.
Директивы ЕС затрагивают экологию, продукты питания и безопасность во всех сферах, поэтому в украинском законе подобное также должно присутствовать.
Эксперты верят, что во 2-м чтении в данный законопроект внесут некоторые изменения, так как отмена некоторых норм недопустима.
"Новый законопроект соответствует нашим обязательствам, прописанным в Ассоциации между Украиной и ЕС, и принятым в 2018 и 2019 г. изменениям в закон "О стандартизации". Но я согласен с выводами экспертной комиссии при Верховной Раде, в которых указано, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. Прежде всего это касается вопросов экологии, безопасности продуктов, ядерных объектов, качества питьевой воды, землепользования, плодородия почв и так далее. В этих вопросах несоблюдение стандартов чревато катастрофическими последствиями",
— сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, продукты, продукция
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