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Клименко рассказал о кадровых чистках в Национальной полиции
Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции. И особое место в ней отводит кадровой чистке. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "ТСН".
Генерал полиции рассказал о планах на будущее в отношении чистки кадров. Еще в 2015 году замминистра внутренних дел того времени Эка Згуладзе говорила, что для того, чтобы поменять весь личный состав и найти новые лица, необходимо 10-12 лет. Полицейских в Украине 130 000 человек. На сегодняшний день мы поменяли 40% персонала. Осталось 60%". Клименко уточнил, что из тех, кто был уволен, восстановилось через суды не менее 3 000 человек.
"Увольняем второй раз. Но, вообще, это вопрос не ко мне. Мы констатируем факт, что суды не всегда справедливы. Это наше субъективное мнение. В то же время, могу сказать, что есть ошибка и со стороны молодой Национальной полиции 2015-2016 годов, когда у нас еще не было достаточной нормативной базы. Документы на увольнение из рядов полиции иногда составлялись неправильно, давали возможность оспорить их в суде", - рассказал Игорь Клименко.
Теги: Донбасс, Нацполиция, кадры
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