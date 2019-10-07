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Конфликт на Донбассе: у Путина начали делать громкие заявления
07.10.2019 12:43
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков после согласования трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе "формулы Штайнмайера" заявил, что шансы на проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" растут, передает Гордон.
"Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается", – сказал он в комментарии программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла на канале "Россия 1" вечером 6 октября.
Ушаков не называл конкретной даты.
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров также не стал уточнять, когда может состояться саммит.
"Когда президенты решат", – отметил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, конфликт
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