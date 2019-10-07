Лукашенко после встречи с Зеленским неожиданно начал перебрасывать войска: «Хочет…»

07.10.2019 13:05

В интернет-сети появились кадры, как Беларусь перебрасывает войска на границу с Украиной

Как сообщает Politeka, об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

«Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и вечной верности, белорусская армия сконцентрировалась неподалёку от украинской границы. При этом ни о каких учениях Минобороны не сообщает (последние, «Shit Союза» на российской территории, уже давно закончились), и выглядит всё это очень странно», — говорится в сообщении.

В частности, колонны военной техники были замечены на трассах Осиповичи — Бобруйск и Гомель – Ветка.

«Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой — наши читатели насчитали около 50 единиц, а ближе военные не подпускают», — подчеркивается в сообщении.

Позже в Министерстве обороны Белоруссии уточнили, что на этой территории планируется проведение военных учений. Пользователи сети восприняли инцидент по-разному.

«В чем паника? Обычная переброска войск», «офигеть, что происходит», «война», — пишут они.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 октября, в Житомире в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси состоялась встреча двух президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

По информации в СМИ, ключевой темой стал Донбасс и миротворцы. Так, Лукашенко пытался пролоббировать свои услуги в качестве посредника, продвигая белорусских миротворцев на Донбассе.

Как сообщает источник из Офиса Президента, Лукашенко акцентировал внимание, что Л/ДНР в конце концов дадут «добро» на размещение миротворцев Беларуси на оккупированной территории Украины на границе с Россией.

Источник: https://politeka.net