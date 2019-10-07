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НБУ снова укрепил гривну

07.10.2019 16:30
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НБУ снова укрепил гривну

Национальный банк Украины на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривень за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, сообщает Realist.
Официальные курсы гривни на 7 октября установлены на таком уровне:
2461,1821 гривни за 100 долларов;
2702,1318 гривни за 100 евро.



Теги: НБУ, гривня, укрепление, курс валют
 
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