НБУ снова укрепил гривну

07.10.2019 16:30

Национальный банк Украины на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривень за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, сообщает Realist.

Официальные курсы гривни на 7 октября установлены на таком уровне:

2461,1821 гривни за 100 долларов;

2702,1318 гривни за 100 евро.