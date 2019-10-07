Пеня за коммуналку: Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей тепла

07.10.2019 08:00

Украинцам разрешили не платить пеню за несвоевременную оплату счета за отопление, если компания-поставщик выслала квитанцию на оплату менее, чем за 10 дней до крайнего срока оплаты.

Об этом сообщает информационное издание UBR.



21 сентября, кабинет Министров принял законопроект Антимонопольного комитет Украины о защите прав потребителей тепла. Так, в проекте «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии …» перечисляются случаи, когда на потребителя нельзя наложить штрафные санкции, включая пеню за погашение платежки не вовремя.

Теперь в течение месяца парламент по запросу АМКУ согласует крайний срок оплаты по счету за тепло и уточнит срок, за который компания-поставщик должна сделать перерасчет в случае не вовремя предоставленной квитанции или в случае некачественного предоставления услуг.



Также согласно документа антимонопольный комитет Украины добился принятия штрафных санкций на поставщиков тепла за непредоставление услуг. Например, за каждый день холодных батарей теплогенерирующая компания получит штраф.

Источник: https://donpress.com