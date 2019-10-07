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Пиар не получился: таксист отказался вести Порошенко после вчерашнего вече в Киеве
По окончании вчера, 6 октября, акции «Нет капитуляции» в Киеве экс-гарант Конституции Петр Порошенко захотел отличиться и отправиться домой не на Mercedes, а на обычном такси, однако водитель отказался его везти. Как передает replyua.net, ролик соответствующего содержания опубликовали очевидцы в интернете.
«Ахаха, по окончании митинга Порошенко захотел впихнуться в такси, однако таксист отказался его везти)))))) Со слов очевидцев, в жизни еще смешнее, чем на видео! … А я думала, они с Мариной пойдут куда-то в переход по хот-доги и кофе в пластиковом стаканчике. И вот что придумали))) Экспромт) Не посадил подставного таксиста, подумал, что люди его любят, ну почти как Цеголко)) Но его любят только за $$$$», — так описала видео журналист Татьяна Высоцкая.
Уже после того, как людям стало ясно, что водитель не намерен вести Порошенко в своей машине, они начали смеяться. Другие же, напротив=, решили поддержать экс-президента и начали скандировать «Порошенко, Порошенко, Порошенко!». Были и такие, кто кричал «Браво» водителю такси. Напомним, что по данным правоохранителей, участниками вчерашней акции протеста на Майдане стали порядка 10 тысяч человек.
Теги: Донбасс, Киев, отказ, таксист, Порошенко
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