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Похищение Саакашвили, в деле наметился серьезный поворот: срочное заявление прокуратуры
Скандал с выдворением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины получил неожиданное продолжение
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры в Facebook
Так, главная военная прокуратура открыла уголовное дело о похищении и выдворении Михеила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.
Согласно сообщению в Facebook, заявление в военную прокуратуру поступило лично от экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственные действия в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство», — информирует пресс-служба силового ведомства Украины.
Стоит отметить, что экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года. В спецоперации принимали участие сотрудники СБУ и ГПСУ. Через время его выдворили с территории Украины и на самолете доставили в Варшаву.
Тогда сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины. Как известно, политик летом 2017 года был лишен украинского гражданства. Он подал прошение о предоставлении убежища, но получит отказ от официального Киева.
После победы на выборах президент Владимир Зеленский одним из первых указов вернул экс-руководителю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили украинское гражданство, благодаря чему политик смог принять участие в парламентских выборах летом 2019 года.
Источник: https://politeka.net
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