РФ перебрасывает к границе с Украиной составы с военной техникой

07.10.2019 16:00

Россия проводит масштабную переброску военной техники в направлении украинской границы.

Перемещение тентованных камуфлированных грузовиков, автоцистерн и бронированной техники зафиксировали очевидцы в Воронежской области.

Как отмечают в соцсети, состав с техникой видели и водители, стоявшие 3 октября на железнодорожном переезде в районе станции «Поворино» .

Данная ветка ведет к железнодорожному узлу «Валуйки» в Белгородской области (15 км до границы с Украиной), а затем к границе, к погранпереходу Валуйки — Тополи.

Источник: https://donpress.com