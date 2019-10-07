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Синоптик рассказал, когда украинцам ждать тепла в октябре

07.10.2019 15:45
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Синоптик рассказал, когда украинцам ждать тепла в октябре

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что со среды, 9 октября, постепенно начнет теплеть.

По ее словам, потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.

«Приятно сообщить, что воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня +15 +22 градуса, на северо-востоке +12 +16 градусов… Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели. А вот в воскресенье будем радоваться солнцу и теплу», — написала Диденко.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, погода, октябрь, прогноз погоды
 
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