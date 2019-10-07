«Слуги народа» меняют правила сдачи экзамена на водительские права: подробности

07.10.2019 17:42

Садиться за руль учебного автомобиля украинцы смогут только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения.

Такие инициативы содержит проект закона №2201, который 2 октября в парламент внесли 5 народных депутатов от фракции «Слуга народа», передает UBR.

Документ предлагает реформировать нынешнюю методику обучения водительскому мастерству и внести 2 ключевых изменения:

1. Учить правила дорожного движения украинцы смогут самостоятельно, не обращаясь в сертифицированные учебные заведения.

Авторы заверяют, что в современном мире заставлять людей ходить в автошколы вовсе необязательно. К тому же, такая норма прямо нарушает права отдельных категорий граждан, например, женщин в декрете. Подобная практика существует в ряде европейских стран и хорошо себя зарекомендовала, резюмируют депутаты.

2. Приступать к практическим занятиям на дорогах общего пользования украинцы должны только после получения свидетельства об успешном прохождении теоретического экзамена. А в случае провала, те из учеников, кто изучал правила самостоятельно, смогут пройти повторный тест только через 3 месяца.

Здесь инициаторы законопроекта ссылаются на тот факт, что даже в автошколах новички садятся за руль спустя всего 2 недели после начала теоретических занятий. К тому времени, говорят депутаты, большинство из них толком не знает даже знаков дорожного движения.

При этом ежегодно автошколы страны выпускают на дороги порядка 40 тыс. новых водителей, которые из-за слабой подготовки несут прямую угрозу другим участникам движения. Это, по мнению авторов, настолько опасно, что свой законопроект они предложили отметить статусом «безотлагательный».

Если проект поддержат 226 нардепов, его нормы вступят в силу на следующий день после официальной публикации. Кабмину отводится месяц на имплементацию новых правил.

Источник: https://from-ua.com