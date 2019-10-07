Спикер Рады обратился с важным заявлением после волны протестов в Киеве

07.10.2019 12:15

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна «красная линия».

Разумков заявил, что ключевым вопросом стоит проведение выборов в ОРДЛО.

«Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе, выборы могут проходить, только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — отметил спикер ВРУ.

При этом политик подчеркнул, что Киев должен провести по украинскому законодательству выборы в ОРДЛО, когда у нас будет контроль над границей, а ОБСЕ признает эти выборы.

По словам Разумкова, новый закон не будет предусматривать федерализацию Украины.

«Надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция. … Это не будет писаться в Офисе президента или на закрытом комитете Верховной Рады. Закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства», — добавил он.

Источник: https://donpress.com