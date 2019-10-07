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Спикер Рады обратился с важным заявлением после волны протестов в Киеве

07.10.2019 12:15
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Спикер Рады обратился с важным заявлением после волны протестов в Киеве

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна «красная линия».

Разумков заявил, что ключевым вопросом стоит проведение выборов в ОРДЛО.

«Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе, выборы могут проходить, только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — отметил спикер ВРУ.

При этом политик подчеркнул, что Киев должен провести по украинскому законодательству выборы в ОРДЛО, когда у нас будет контроль над границей, а ОБСЕ признает эти выборы.

По словам Разумкова, новый закон не будет предусматривать федерализацию Украины.

«Надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция. … Это не будет писаться в Офисе президента или на закрытом комитете Верховной Рады. Закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства», — добавил он.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, спикер, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, протесты
 
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