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Украинцам разрешили не платить пеню за коммуналку

07.10.2019 16:20
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Украинцам разрешили не платить пеню за коммуналку

Кабмин принял законопроект о защите прав потребителей тепла. Согласно нему, запрещено накладывать санкции если квитанция на оплату выслана менее, чем за 10 дней до крайнего срока.

Вскоре будет согласован крайний срок несения оплаты за тепло и сроки перерасчета квитанции за неуплату с учетом пени.

В документе также есть пункт, предусматривающий штрафы для поставщиков за непредоставление услуг.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, пеня
 
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