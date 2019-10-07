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В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен валют
Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предложил ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты.
Соответствующий законопроект № 2208 от 3 октября 2019 года обнародован на сайте парламента.
Так, согласно законопроекту, при покупке иностранной валюты в наличных деньгах, устанавливается налог в размере 1% от суммы. Деньги, которые поступят предусматриваются для развития спорта. Как отмечается пояснительной записке к законопроекту, введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме.
Кроме того, в законопроекте предложено ввести штраф за непредоставление расчетного документа при обмене валют в размере 100% суммы операции.
Позже Дубинский объяснил свой законопроект в соцсети.
«Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053−1) + жесткие санкции за его не-выдачу (1073−1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счету — обмен производится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта «, — заявил он.
По его словам это будет стимулировать безналичные расчеты в валюте.
«Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменников? Вот и давайте переводить наличный валютный обмен» в белую «. Чтобы валюта попадала в банки, и не подпитывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов», — отметил нардепю.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обмен валют, Слуга народа
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