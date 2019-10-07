В Украине популярные лекарства попали под запрет

07.10.2019 08:48

В Украине запретили сразу три популярных препарата.

С начала октября 2019 года Гослекслужба издала ряд распоряжений о запрете реализации и использования лекарственных препаратов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Так, запрет коснулся таблеток Алактин, применяемых для снижения уровня гормона пролактина.

Распоряжением Гослекслужбы запрещена серия 104080 препарата Алактин, таблетки по 0,5 мг по 2 таблетки бутылке; по 1 бутылке в коробке, производства Тева Чех Индастриз с.р.о., Чешская Республика. Запрет введен на основании информации ООО «Тева Украина» относительно результатов исследования стабильности препарата, полученных от производителя.

Также запрет введен в отношении серии 460818 препарата Цереброкурин, раствор для инъекций, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке из картона, производства ООО «НИР», Украина. Данное средство применяется для лечения заболеваний ЦНС. Запрет введен из-за выявленных фактов подделки этого медикамента.

Кроме того, вводится временный запрет в отношении серии 80615 дезинфецирующего средства Септил Плюс, раствор 96% по 100 мл во флаконах, производства ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика», Украина. Препарат не соответствует требованиям по качеству.