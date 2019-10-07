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Зеленский не сдержался и выдал правду о нашумевшем разговоре с Трампом: «На меня…»
Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что никакого давления со стороны президента США Дональда Трампа на него не было
Об этом глава государства заявил 5 сентября в интервью японскому изданию Kyodo.
Зеленский опроверг информацию о том, что Трамп подталкивал его к расследованию в отношении своего конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, а также заявил: у него нет полномочий, в соответствии с Конституцией Украины, инициировать какие-либо расследования.
«На меня никогда не оказывали давления, и не было никаких условий, чтобы провести саммит с Трампом или договориться о продаже оружия взамен», – цитирует издание слова президента Украины.
Он добавил, что украинская прокуратура будет рассматривать любые просьбы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований в соответствии с законами, если они будут проводиться на основе «международного права».
Напомним, Дональда Трампа обвиняют в том, что он злоупотребил своим служебным положением, попросив Зеленского посодействовать расследованию по делу Байдена, бывшего вице-президента и одного из самых видных кандидатов в президенты от демократов, а также изучить деятельность его сына Хантера в Украине.
Сам же лидер США заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри.
Сначала Трамп повторял свои обычные заявления, вроде того, что его телефонный разговор с Зеленским был «идеальным». Однако затем он вспомнил Перри.
«Мало кто знает это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, это потому что год (Перри — ред.) Попросил меня. Что-то о заводе СПГ (сжиженный природный газ)», — привел слова Трампа один из собеседников издания Axios. Еще двое источников подтвердили сказанное.
Как известно, телефонная беседа двух президентов 25 сентября вылилась в грандиозный скандал. Представители Демократической партии США обвинили действующего президента США в том, что он пытается оказать давление на Киев с целью получения личной политической выгоды. В результате это дало старт процедуре импичмента президенту.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, разговор, Дональд Трамп, Зеленский
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