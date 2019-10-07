Зима близко: синоптики рассказали о погоде на неделю

07.10.2019 11:31

После нескольких дней тепла и солнца в Украину пришло похолодание. Однако октябрь только начинается, и, возможно, еще надежда на теплые осенние дни? Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в конце этой недели и в первой половине следующей.

В понедельник, 7 октября дождя стоит ждать в центральной, северной и южной частях Украины. Станет еще холоднее: днем на западе 6-9 градусов выше нуля, в северных областях 7-9 градусов, в центральных 8-10, на востоке 10-13, и в южных регионах от 12 до 15 градусов выше нуля.

Во вторник, 8 октября небольшие осадки возможны в южных и восточных областях. Температура воздуха в среднем останется такой же, как и накануне, в понедельник, разве что на севере еще больше похолодает – до 5-8 градусов тепла днем.

В среду, 9 октября небольшие дожди могут пройти в самых западных областях. Температура воздуха составит: на западе днем от 9 до 14 градусов, в центре от 9 до 12 градусов, в северных областях 7-10, в восточных 8-12, и на юге 13-17 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

7 октября почитается память святой Феклы. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и "хлебному" лету.

8 октября отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.

9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова – снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября). Если дождь со снегом – с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.

Источник: https://from-ua.com