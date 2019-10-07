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Зимой цена на газ вырастет. Каких тарифов ожидать украинцам?
Цена на газ для украинского потребителя может начать расти уже в октябре, и к концу отопительного сезона потребителю придется платить 8,5 грн за м³ вместо 6 грн. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, с наступлением холодов увеличивается потребление любых энергоресурсов. И если правительство Украины не примет никаких решений, то в соответствии с действующим постановлением Кабмина цена на газ будет пересчитываться каждый месяц в сторону увеличения.
«На период отопительного сезона повышение может составить 20−25% - до 8,5 гривен за один кубический метр. К тому же, если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше», — сообщил эксперт.
Стоит отметить, что жителям разных регионов Украины приходится платить за газ по разным тарифам. Это связано с разными затратами на транспортировку. В среднем же цена составляет около 6 гривен за м³.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, зима, газ, тариф
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