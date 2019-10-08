Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье

08.10.2019 20:15

Террорист должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в районе, где всегда многолюдно. В случае "удачи" количество убитых и покалеченных могло исчисляться десятками.

В Запорожье работникам службы безопасности Украины удалось предотвратить кровавый теракт, в результате которого должно было погибнуть множество людей. На роль исполнителя дьявольского замысла готовился уроженец РФ, уже длительнее время проживавший на территории Донбасса, передает Диалог.UA, ссылаясь на информацию, опубликованную СБУ. Террорист был одним из лояльных к оккупационной власти жителем "ДНР" и легко поддался на вербовку так называемого "МГБ ДНР". Он прошел специальную подготовку в учебном центре, в котором обучают боевиков для ведения подрывных работ. Террорист был одним из лояльных к оккупационной власти жителем "ДНР" и легко поддался на вербовку так называемого "МГБ ДНР". После подготовки в центре мужчину направили в Запорожье. Именно там он намеревался применить усвоенное "на практике". Террорист заложил взрывное устройство, эквивалентное по мощности полутора килограммам пластида, в одном из многолюдных районов города. Затем, отдалившись на безопасное расстояние, он должен был привести его в действие при помощи дистанционного устройства. Можно лишь предположить, к каким жертвам это бы привело. Конечной целью донецких кураторов подрывника должна была стать дестабилизация в Запорожье и во всем прилежащем регионе. СБУ "вычислила" террориста и задержала его с поличным сразу после неудавшейся попытки подорвать взрывчатку. Дело оперативно расследовали, и несостоявшийся подрывник предстал перед судом. Несмотря на то, что диверсию удалось предотвратить, и, к счастью, обошлось без жертв, злоумышленника приговорили к пяти годам лишения свободы.