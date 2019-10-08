- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- «Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко17:52
- Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения16:28
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса15:25
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»14:02
- Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении13:22
Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье
Террорист должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в районе, где всегда многолюдно. В случае "удачи" количество убитых и покалеченных могло исчисляться десятками.
В Запорожье работникам службы безопасности Украины удалось предотвратить кровавый теракт, в результате которого должно было погибнуть множество людей. На роль исполнителя дьявольского замысла готовился уроженец РФ, уже длительнее время проживавший на территории Донбасса, передает Диалог.UA, ссылаясь на информацию, опубликованную СБУ. Террорист был одним из лояльных к оккупационной власти жителем "ДНР" и легко поддался на вербовку так называемого "МГБ ДНР". Он прошел специальную подготовку в учебном центре, в котором обучают боевиков для ведения подрывных работ. Террорист был одним из лояльных к оккупационной власти жителем "ДНР" и легко поддался на вербовку так называемого "МГБ ДНР". После подготовки в центре мужчину направили в Запорожье. Именно там он намеревался применить усвоенное "на практике". Террорист заложил взрывное устройство, эквивалентное по мощности полутора килограммам пластида, в одном из многолюдных районов города. Затем, отдалившись на безопасное расстояние, он должен был привести его в действие при помощи дистанционного устройства. Можно лишь предположить, к каким жертвам это бы привело. Конечной целью донецких кураторов подрывника должна была стать дестабилизация в Запорожье и во всем прилежащем регионе. СБУ "вычислила" террориста и задержала его с поличным сразу после неудавшейся попытки подорвать взрывчатку. Дело оперативно расследовали, и несостоявшийся подрывник предстал перед судом. Несмотря на то, что диверсию удалось предотвратить, и, к счастью, обошлось без жертв, злоумышленника приговорили к пяти годам лишения свободы.
Теги: Донбасс, Запорожье, теракт, СБУ
- Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды
- Теракты. Кому нужна паника?
- В США отреагировали на теракт в ночном клубе Турции
- Исламисты на новогодние праздники планируют теракты по всей Европе – Госдеп США
- Российская чиновница порадовалась десяткам погибших в Штатах
- Число жертв нью-йоркского террориста возросло до 8 человек: появилась новая информация о кровавом преступлении, всколыхнувшем США
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- «Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко17:52
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения16:28
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период