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«Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко

08.10.2019 17:52
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«Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко

Депутат от партии президента Александр Дубинский разместил на своей странице в Facebook новую фотографию с Петром Порошенко и его супругой Мариной. Как информирует replyua.net, снимок был сделан 6 октября, в воскресенье, когда бывший гарант участвовал в митинге против формулы Штайнмайера, организованном в центре Киева.

На снимке видно, что бывший президент заметно прибавил в весе и у него огромный живот. «Не опасна ли беременность в таком возрасте?», - интересуется Дубинский. Пользователи оценили его шутку и активно комментируют этот пост. «Порох и его Клава чисто два торгаша с 7 километра, чебуреки продают на базаре», - написал один из пользователей. Другие комментаторы отмечают, что Порошенко оформил беременность задним числом, а также, что он отъедается перед тем, как сесть в тюрьму.

«А где стильный - помятый костюм? И баннер. Все пропало. Зрада. Тикай кто куда может - в Италию», «Это икра, черная, метать скоро будет», «У богатых свои причуды, имея миллионы, носить одежду из секонда. Имидж ничто, власть – все», - написали подписчики. Напомним, что накануне Порошенко решил остановить такси и добраться до пункта назначения, как простой смертный. Однако киевский таксист наотрез отказался подвозить бывшего гаранта.



Теги: Донбасс, беременность, Порошенко
 
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