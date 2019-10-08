Новый закон о статусе Донбасса: Разумков сделал важное заявление

08.10.2019 11:35

Как только состоится встреча лидеров "Нормандской четверки", то можно будет начать диалог о создании проекта закона об особом статусе Донбасса. Пока таких предложений в ВР не поступало. Об этом спикер Дмитрий Разумков сообщил в эфире, передает Диалог.UA.

Так, Разумков отметил, что пока есть только диалог вокруг закона об особом статусе Донбасса и ничего больше. По его словам, реальные обсуждения в Парламенте начнутся после того, как пройдет встреча лидеров "Нормандской четверки". Он отметил, что инициатива законопроекта будет исходить из Офиса президента и курироваться оттуда. Также свои предложения внесет и Кабинет министров. Кроме того, по словам Разумкова, к обсуждению проекта закона будет активно подтягиваться и общественность, к которой будут прислушиваться. Спикер заверил, что пока в Парламент не поступало никаких законодательных инициатив относительно данного вопроса. Ранее глава МИДа Пристайко подчеркнул, что пока Верховная Рада не примет два законопроекта о Донбассе, "формула Штайнмайера" ничего не будет значить и не сыграет никакой роли в решении конфликта в Украине. До этого сообщалось, что встреча "Нормандской четверки" между лидерами Украины, России, Германии и Франции находится под угрозой срыва. Причиной является процесс разведения сил в поселках Золотое и Петровское. Сторона США не будет принимать участие в переговорах "нормандского формата" по урегулировании ситуации на Донбассе во время следующей встречи. Об этом заявил сам Зеленский после переговоров с Трампом.