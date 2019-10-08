Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении

08.10.2019 13:22

Украинский режиссер Олег Сенцов, месяц назад вернувшийся в Украину в результате обмена с Россией, в офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине предоставил информацию о своем содержании в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН, пишут Факты.

«Мы говорили о его содержании под стражей и тюремном заключении в Крыму и в Российской Федерации. На протяжении этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важно встретиться с Олегом лично и задокументировать нарушения прав человека в его деле», — отмечается в сообщении.

По словам представителей ООН, «информация, собранная во время интервью будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности».

Представители Мониторинговой миссии ООН намерены встретиться и опросить всех, кто вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена 7 сентября