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СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ
Контрразведка СБУ реализовала операцию по выведению из неподконтрольного Сорокино экс члена НВФ «ЛНР».
Об этом сообщает пресс-центр ведомства, передает donpress.
Как отмечают в СБУ, из-за тяжелого материального положения мужчина вступил в «ремонтную роту» так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где чинил поврежденную в боях военную технику НВФ.
В то же время, он сообщил, что осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности НВФ на территории Украины. В СБУ добавили:
«Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений».
Мужчина предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности.
Теги: Украина, Донбасс, милиция, операция, СБУ, контрразведка, ЛНР, НВФ, РФ
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