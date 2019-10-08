СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ

08.10.2019 14:38

Контрразведка СБУ реализовала операцию по выведению из неподконтрольного Сорокино экс члена НВФ «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр ведомства, передает donpress.

Как отмечают в СБУ, из-за тяжелого материального положения мужчина вступил в «ремонтную роту» так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где чинил поврежденную в боях военную технику НВФ.

В то же время, он сообщил, что осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности НВФ на территории Украины. В СБУ добавили:

«Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений».

Мужчина предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности.