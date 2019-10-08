Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса

08.10.2019 15:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе возможны три сценария развития ситуации. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишут Донецкие новости.
«Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого [Минского] процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика – тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока наши люди, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения, окончательно нас возненавидят, и мы никогда не сможем их вернуть. Третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины», – сказал он.
По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского пытается закончить тот мирный процесс по Донбассу, который начала предыдущая власть, подписав Минские соглашения.
«Если мы с вами увидим и поймем, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут принудить его к прогрессу в этом направлении, то нам придется честно сказать всем: "Уважаемые граждане Украины, этот трек больше нельзя выполнять, и нам никто не может помочь на этом направлении, и таким путем нам не решить эту ситуацию. Мы вынуждены с вами перейти к треку №2". И так далее, пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить все, усиливать армию и ожидать очередной атаки», – заявил Пристайко.
«Трек №2: если не выполняется Минский процесс, мы застряли в нем, мы теряем людей, теряем деньги, эта опухоль, которая живет в нас, отравляет нас и не дает стартовать вперед, не дает нам развиваться как государству, тогда нужно обращаться к мировому сообществу о том, что нам нужна миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего – на всех оккупированных территориях. если мы не можем справиться, нужна какая-то третья сила», – продолжил глава МИД Украины.
Он напомнил, что до сих пор идея миротворцев ООН на Донбассе не получила необходимой поддержки на международном уровне. «Третий трек – это когда мы не сможем ничего сделать, и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому».



Теги: Донбасс, сценарий, Минские договоренности, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх