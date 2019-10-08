Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса

08.10.2019 15:25

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе возможны три сценария развития ситуации. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишут Донецкие новости.

«Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого [Минского] процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика – тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока наши люди, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения, окончательно нас возненавидят, и мы никогда не сможем их вернуть. Третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины», – сказал он.

По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского пытается закончить тот мирный процесс по Донбассу, который начала предыдущая власть, подписав Минские соглашения.

«Если мы с вами увидим и поймем, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут принудить его к прогрессу в этом направлении, то нам придется честно сказать всем: "Уважаемые граждане Украины, этот трек больше нельзя выполнять, и нам никто не может помочь на этом направлении, и таким путем нам не решить эту ситуацию. Мы вынуждены с вами перейти к треку №2". И так далее, пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить все, усиливать армию и ожидать очередной атаки», – заявил Пристайко.

«Трек №2: если не выполняется Минский процесс, мы застряли в нем, мы теряем людей, теряем деньги, эта опухоль, которая живет в нас, отравляет нас и не дает стартовать вперед, не дает нам развиваться как государству, тогда нужно обращаться к мировому сообществу о том, что нам нужна миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего – на всех оккупированных территориях. если мы не можем справиться, нужна какая-то третья сила», – продолжил глава МИД Украины.

Он напомнил, что до сих пор идея миротворцев ООН на Донбассе не получила необходимой поддержки на международном уровне. «Третий трек – это когда мы не сможем ничего сделать, и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому».