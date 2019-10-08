В команде Зеленского высказались о возможности боевиков «ДНР» и «ЛНР» стать депутатами ВР

08.10.2019 10:49

Правительство Украины выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам "ДНР" и "ЛНР", заявил 7 октября в эфире ICTV украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", – сказал глава украинского МИД, передает Гордон.

Он подчеркнул, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины – главные приоритеты для украинской власти.

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2019 года. В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Новый закон об особом статусе Донбасса в рамках реализации "формулы Штайнмайера" будет готовиться вместе с общественностью, заявил 6 октября 2019 года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.