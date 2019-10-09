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Бабье лето вернется: погода в Украине подарит сюрприз
В Украине скоро потеплеет.
Как передает Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Вместе с тем, на Востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. Исключение, то есть, без заморозков, — Одесская область, Винницкая область и Крым.
На остальной территории ночью предполагается + 3 + 7 градусов.
В четверг днем уже начинается потепление. Температура воздуха повысится до 12 + 18 градусов. 18 градусов — это больше касается юго-запада.
На Востоке ожидается + 10 + 13 градусов.
В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов.
«Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления. Еще немного», — отметила синоптик.
Также она уточнила, что ветер будет порывистым, до сильного.
Теги: Донбасс, погода, бабье лето, прогноз погоды
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