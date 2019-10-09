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Что будет с "бляхами" после Нового года: озвучен прогноз
После Нового года ситуация для владельцев авто на еврономерах не изменится, так как налоги и другие сборы на растаможку сохранятся на том же уровне.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель закарпатского отделения общественной организации "Доступное авто" Павел Билецкий, призвав общественность включиться в решение проблемы, передает Обозреватель.
"Сейчас прогнозы, скорее пессимистичны. Поскольку глава профильного комитета, где когда-то сидела Нина Южанина, Даниил Гетманцев анонсировал сохранение акциза и всех других налогов и сборов при растаможивании "евроблях" на том же уровне, что и сейчас", – отметил Билецкий.
Он пояснил, что таким образом, владельцам авто на еврономерах при растаможке машины, стоимостью в 1500 долларов, придется заплатить примерно 3000 долларов.
"Хотя, в Верховной Раде есть и другие предложения. Например, "Доступное авто" предложила вообще отменить акциз на такие авто. Есть и вполне проходное предложение разделить все авто на те, что выпущены до 2009 года и после, чтобы для каждой категории предоставить отдельную цену за растаможку. Например, для старших (до 2009) – 500 евро, для более новых – пониженные ставки. Насколько снижены, пока не известно", – добавил он.
Эксперт также отметил, что предложения по решению вопроса авто на еврономерах поступают от людей, которые годами работали на подавление этого сегмента рынка.
"Поэтому в плане разработки и донесения компромиссных вариантов решения этого вопроса – непочатый край работы. Поэтому, общественности, которая в этой теме разбирается, а не просто желает попиариться, стоит включаться и давать адекватные предложения", – резюмировал Билецкий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прогноз, автомобиль
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