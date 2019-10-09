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Если протесты будут нарастать, Украина может вернуться в начало 2014 года, когда страна была разделена пополам - Фесенко
По мнению Владимира Фесенко, нынешние акции протеста - это уже весьма тревожный звоночек для Владимира Зеленского. При этом политолог предупреждает, что если протесты будут нарастать, то Украина снова может вернуться в начало 2014 года, когда вся страна была разделена пополам, сообщает replyua.net со ссылкой на Главред.
Нынешние акции протеста, как утверждает Владимир Фесенко, являются тревожным звоночком для Владимира Зеленского. Еще более тревожным он может стать 14 октября - именно на этот день запланирован марш протеста против «формулы Штайнмайера», готовящийся националистами. Парадокс ситуации в том, что вышедшие на уличные протесты оказываются в своей стихии. Эти люди выходили на Оранжевую революцию, и на Евромайдан.
Зеленский, имеющий электоральный мандат, на улице очень слаб. Поэтому в итоге может сложиться патовая ситуация. Если протесты будут усиливаться, то страна вернется в начало 2014 года, когда Украина была разделена пополам. Можно сколько угодно надевать щеки, но лучше всего просто понять - мира в ходе переговоров можно добиться только лишь через взаимные уступки. Читайте также: Если Зеленский сейчас начнет действовать как Янукович, то и финал его будет таким же - Бондаренко.
Теги: Украина, Донбасс, протест
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