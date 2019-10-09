Голобуцкий: "Зеленскому придется отказаться от главного лозунга своей политической кампании"

09.10.2019 08:30

В своем блоге известный украинский политолог рассказал о результатах опроса украинцев насчет рынка земли.

По мнению Голобуцкого, команде президента Украины необходимо отказаться от своих обещаний в пользу желания украинского народа в вопросе земли.

Об этом Алексей Голобуцкий написал в своем Telegram-канале, сообщает Диалог.UA.

73% украинцев не поддерживают массовую приватизацию украинской земли (результат опроса группы "Рейтинг" на 1.10.2019).

Если речь идет о продаже земли иностранцам, то против уже 81%. Более того: 58% уверены, что земля может быть только в государственной собственности.

Вопрос эффективного использования следует решать другим способом, а не продажей. Итак: все эти люди не готовы доверить ни Верховной Раде, ни президенту, ни Кабмину право решать судьбу земли: 74% считают, что этот вопрос допустимо решать только через общенациональный референдум.

Следовательно, ни один высокий рейтинг доверия В.Зеленского, ни массовая поддержка "Слуги народа" не заставили избирателей доверять им решать важные стратегические вопросы.

Кто знает: может, к масштабным "фейлам" новой власти в других важных сферах мнение избирателей будет иным. Но к началу октября оно именно такое: нельзя доверять власти решать судьбу земли.

Итак, Владимиру Зеленскому и его команде стоило бы смириться, что этот план отпадает и придется отказаться от, возможно, самого главного лозунга всей политической кампании.



Источник: www.dialog.ua