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Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы

09.10.2019 19:03
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Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы

В ближайшее время в планах Кабинета министров нет повышения тарифов на коммунальные услуги. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук на сегодняшнем брифинге. В частности, он пояснил, что правительство на заседании в среду не принимало никаких решений относительно роста тарифов.

«Мы хотим сделать так, чтобы тарифы не увеличивались. Единственное, что я могу точно сказать, сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повышались тарифы», - сказал Гончарук. Следует напомнить, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.

Также известно, что руководство коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение тарифов, тарифы
 
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