- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы19:03
- Зеленский подписал еще один важный закон18:47
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Если протесты будут нарастать, Украина может вернуться в начало 2014 года, когда страна была разделена пополам - Фесенко17:39
- Олигархи в агонии, Зеленский взялся за новую «жертву» после Пашинского: его фамилию знают все17:20
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов17:02
- Кремль срочно отреагировал на срыв разведения войск на Донбассе: заявление Пескова16:50
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы
В ближайшее время в планах Кабинета министров нет повышения тарифов на коммунальные услуги. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук на сегодняшнем брифинге. В частности, он пояснил, что правительство на заседании в среду не принимало никаких решений относительно роста тарифов.
«Мы хотим сделать так, чтобы тарифы не увеличивались. Единственное, что я могу точно сказать, сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повышались тарифы», - сказал Гончарук. Следует напомнить, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.
Также известно, что руководство коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение тарифов, тарифы
- Горловка готовится к повышению коммунальных тарифов
- Повышение тарифов коммунальных услуг ставит украинцев на грань выживания
- Власти подняли тариф на жилищно-коммунальные услуги
- Готовьте ваши денежки
- В Снежном за квартиры придется платить больше
- В Северодонецке повышают цену на теплоэнергию. Местная ТЭЦ не получила разрешение закачивать газ. ВИДЕО
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы19:03
- Зеленский подписал еще один важный закон18:47
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Если протесты будут нарастать, Украина может вернуться в начало 2014 года, когда страна была разделена пополам - Фесенко17:39
- Олигархи в агонии, Зеленский взялся за новую «жертву» после Пашинского: его фамилию знают все17:20
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов17:02
- Кремль срочно отреагировал на срыв разведения войск на Донбассе: заявление Пескова16:50
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период